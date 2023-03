Liverpool: Mohamed Salah s’offre deux nouveaux records

Auteur d’un doublé lors de la large victoire de Liverpool contre Manchester United (7-0) ce dimanche, Mohamed Salah a signé deux nouveaux recours avec les Reds.

Liverpool a été sans pitié pour Manchester United ce dimanche après-midi, lors de la 26è journée de Premier League. Devant son public d’Anfield, le club de la Mersey a laminé son rival historique sur le score de 7-0. Grand artisan de cette victoire, Mohamed Salah a participé au festival de son équipe, avec un doublé et deux passes décisives. L’égyptien a d’ailleurs été gratifié d’une note de 10 par Sofascore pour sa performance.

Une prestation XXL donc, qui a permis à Salah de rentrer un plus dans la légende de Liverpool. En effet, grâce à ses deux buts contre les Red devils, le capitaine des Pharaons d’Egypte est devenu le meilleur buteur du club de la Mersey en Premier League (depuis 1992) avec 129 réalisations en 206 matchs, surpassant Robbie Fowler et ses 128 buts en 266 sorties.

Et ce n’est pas tout, puisque Salah devient également le premier joueur de Liverpool à marquer au moins un but lors de six matchs consécutifs contre Manchester United. Il n’y a plus aucun doute, Mohamed Salah a inscrit son nom au panthéon des plus grands joueurs de l’histoire des Reds. L’ailier égyptien doit désormais surfer sur sa bonne forme du moment pour aider son club à remonter son retard contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Liverpool a en effet perdu la manche aller de ce choc (2-5), à Anfield, et doit désormais faire preuve d’une grande efficacité lors du match retour, prévu le 15 mars prochain, pour espérer voir les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Au vu de la prestation de Salah contre Man U, les Reds peuvent y croire