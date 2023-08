Liverpool: Mohamed Salah dépasse Steven Gerrard et rentre un peu plus dans l’histoire

-Publicité-

Buteur face à Bournemouth (3-1) lors de la deuxième journée du championnat anglais, Mohamed Salah entre un peu plus dans l’histoire de Liverpool en Premier League.

Impuissant devant le but lors de la première journée, Mohamed Salah retrouve le chemin des filets. L’attaquant égyptien a signé l’un des trois buts de la victoire de Liverpool face à Bournemouth (3-1) lors de la deuxième journée. Après avoir loupé un penalty, le Pharaon s’est vite rattrapé en marquant lors de la même action. Une réalisation précieuse pour l’ailier des Reds qui ouvre son compteur de la saison.

Mais plus encore, le joueur de 31 ans entre un peu plus dans l’histoire du club de la Mersey avec son but. L’Égyptien devient en effet le cinquième meilleur buteur de l’histoire de Liverpool, dépassant la légende Steven Gerrard. Salah compte désormais 187 buts sous les couleurs de Liverpool.

Le capitaine des Pharaons a encore du chemin à faire pour égaler Billy Liddell, qui est le quatrième meilleur buteur de Liverpool avec 241 buts, alors que la palme d’or détenue par Ian Rush (346 buts) semble bien lointaine.

⚽️ Liverpool's all-time top scorers

346 Ian Rush

285 Roger Hunt

241 Gordon Hodgson

228 Billy Liddell

187 MOHAMED SALAH

186 Steven Gerrard pic.twitter.com/j7u3VZIy83 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 19, 2023

