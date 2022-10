Liverpool-Manchester City: Pep Guardiola se méfie des Reds

En conférence de presse ce vendredi, avant d’affronter Liverpool, Pep Guardiola n’a pas enterré les Reds malgré leur début de saison décevant.

C’est le choc de la 11è journée du championnat anglais. Liverpool reçoit Manchester City dimanche (16h30, GMT+1) à Anfield, pour une rencontre qui promet du spectacle. Si le duel s’annonce disputé sur le papier, les deux équipes sont sur des dynamiques différentes depuis le début de la saison. Manchester City reste sur ses standards, avec 23 points pris après neuf journées. Seul Arsenal, le leader, fait mieux avec 24 points. De son côté, Liverpool n’a remporté que deux de ses huit derniers matches et pointe à la dixième place de Premier League.

Mais, malgré les 13 points d’écart qui séparent les deux équipes, Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, se méfie quand même du club de la Mersey. « Je connais la qualité de cette équipe et ils connaissent les nôtres. S’il ne restait que trois matches, je vous aurais dit qu’ils ne peuvent pas rattraper les équipes de tête, mais avec toutes les journées qu’il reste et la Coupe du monde, tout peut arriver. Ce sera un match difficile et je ne m’attends à rien d’autre. Le match se jouera sur le terrain, et pas au classement », a déclaré le technicien catalan en conférence de presse d’avant match ce vendredi.

Logiquement, les Citizens partent favoris pour ce choc. Mais les protégés de Jürgen Klopp ont rappelé qu’il pouvait avoir un sursaut d’orgueil, en témoigne cette victoire (7-1) contre les Rangers en Ligue des champions cette semaine. Quoiqu’il en soit, les amoureux du football anglais peuvent s’attendre à une rencontre palpitante entre deux équipes portées sur l’offensive. On devrait même assister à un duel entre les deux buteurs phares des deux équipes, Erling Haaland pour Manchester City et Mohamed Salah pour Liverpool.