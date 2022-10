Liverpool-Manchester City: les compos officielles du choc des titans

Découvrez les compositions officielles de Jurgen Klopp et Pep Guardiola pour le match de la 10è journée de Premier League entre Liverpool et Manchester City (16h30 GMT+1).

A l’instar de Real Madrid-Barça en Espagne ou encore PSG-Marseille en France, l’Angleterre accueille ce dimanche un choc des titans. Liverpool et Manchester City s’affrontent en effet cet après-midi (16h30 GMT+1) à Anfield, dans le match de la 10è journée de Premier League. Impressionnants en ce début de saison avec une deuxième place au classement, les Cityzens partent favoris dans cette opposition où ils collectionnent les victoires depuis le début de la saison. Et avec un Erling Haaland toujours assoiffé de but malgré ses 20 réalisations, les Skyblues sont partis pour faire un carnage à Anfield, à priori.

De son côté, Liverpool affiche un visage méconnaissable en cette première moitié de l’exercice en cours. Si les Reds semblent en forme en Ligue des champions avec notamment une démonstration de force face aux Rangers (7-1) en quatrième journée du groupe A, l’équipe de Jurgen Klopp est sur une pente glissante en championnat. Le club de la Mersey n’a plus remporté de victoire depuis le 31 août avec la réception de Newcastle (2-1). Et face à l’ogre cityzen, Liverpool pourrait s’enliser dans la crise, ou alors relancer sa saison.

Pour ce match, Pep Guardiola a aligné un 4-3-3 classique avec Haaland en attaque, soutenu par Phil Foden et Bernardo Silva. Kevin de Bruyne, Rodri et Gundogan sont logés dans l’axe, devant la charnière centrale composée notamment de Rubens Dias et Akanji. En face, Jurgen Klopp a également opté pour un 4-3-3 avec Mohamed Salah qui retrouve sa place de titulaire en attaque, alors qu’il était laissé sur le banc au coup d’envoi du match face à Glasgow en semaine. En difficulté depuis quelques jours, la nouvelle recrue, Darwin Nunez, est écartée du onze de départ au profit du portugais Diogo Jota.

Les compos officielles des deux équipes:

Liverpool

Team news 📋



How we line-up for #LIVMCI 🔴 — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2022

Manchester City