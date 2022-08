Liverpool: les excuses de Darwin Nunez après son coup de sang

Expulsé après son coup de tête contre Joachim Andersen lors du match face à Crystal Palace (1-1) lundi, Darwin Nunez a présenté ses excuses pour son geste déplacé. L’attaquant de Liverpool a promis ne plus recommencer.

Son coup de sang a été largement commenté en Angleterre. Lundi, lors de la deuxième journée de Premier League entre Liverpool et Crystal Palace (1-1), Darwin Nunez a asséné un coup de tête au défenseur adverse, Joachim Anderson. Alors que son équipe était menée sur le score de 1-0, la nouvelle recrue des Reds a perdu son sang froid face au marquage agressive de l’international colombien. Expulsé pour son geste, l’ancien buteur de Benfica Lisbonne risque plusieurs matchs de suspension.

Dans un message posté ce mardi soir sur les réseaux sociaux, l’Uruguayen a présenté ses excuses pour cet écart de conduite. “Je suis conscient de la mauvaise attitude que j’ai eue. Je suis ici pour apprendre de mes erreurs et cela ne se reproduira plus”, a écrit Darwin Nunez sur le réseau social Twitter.

Un comportement « vraiment stupide »

En zone mixte après la rencontre, Joachim Anderson avait qualifié le comportement de son adversaire du jour de « vraiment stupide ». « Pendant tout le match, j’étais très près de lui, je l’ai beaucoup gêné et j’ai été bon face à lui. Je pense que c’est pour ça qu’il était en colère contre moi. Il m’a donné un premier coup de tête et je lui ai dit qu’il ne devrait pas faire ça. J’étais en colère contre lui et puis il a recommencé ce qui est, pour moi, vraiment stupide. Cela valait un carton rouge », avait confié le défenseur colombien au micro de Viaplay.

L’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, n’avait pas non plus ménagé sa nouvelle recrue pour son geste d’humeur. Le technicien allemand veut profiter de sa durée d’absence pour renforcer physiquement le jeune buteur. “Ce n’est absolument pas une réaction que l’on veut voir […]. Je ne sais pas exactement combien de temps il sera suspendu mais c’est la situation et donc nous allons l’utiliser pour le travail physique – pas comme une punition, juste pour le rendre encore plus fort”, a déclaré l’ancien coach de Dortmund.