Liverpool: les conseils de Luis Suarez à Darwin Nunez

Dans un entretien accordé à Telemundo, Luis Suarez a confié avoir discuté avec la nouvelle recrue de Liverpool, Darwin Nunez, après son expulsion face à Crystal Palace le week-end dernier.

Le week-end dernier, l’attaquant uruguayen Darwin Nunez effectuait ses débuts à Anfield, lors de la deuxième journée de Premier League. Auteur d’une prestation décevante, l’ancien joueur de Benfica a été expulsé à la 57è minute de la rencontre, après un vilain geste sur le défenseur adverse Joachim Andersen. Un coup de sang qui n’est pas passé inaperçu, notamment du côté de Luis Suarez, ancienne star de Liverpool et coéquipiers de Nunez en sélection.

Dans une interview accordée à Telemundo, Luis Suarez a indiqué avoir parlé avec Darwin Nunez après son expulsion contre les Eagles le week-end dernier. L’ancien buteur de Barcelone et de l’Atletico Madrid conseille à son compatriote de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui. « Il est conscient que désormais ses adversaires vont le chercher deux ou trois fois plus, et comme il est en Angleterre… Je suis un idiot qui a fait une erreur et qui a passé un mauvais moment. Mais tomber et me relever, c’est ce qui m’a rendu plus fort. Il ne faut pas qu’il leur donne plus de chances, ça va être pire sinon« , a confié El Pistolero.

Luis Suarez s’est ensuite montré rassurant pour la suite de la carrière de Darwin Nunez à Liverpool, recruté près de 75 millions d’euros cet été. « Darwin est quelqu’un qui écoute beaucoup. Il est très intelligent dans ce sens et je pense qu’il va essayer de renverser la situation, ce qui n’est pas grave, nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous été suspendus. Le truc, c’est qu’il vient d’arriver et qu’en Angleterre, à la moindre occasion, on en fait déjà tout un plat« , a déclaré le nouveau joueur du Nacional.

De son côté, Darwin Nunez a assuré sur les réseaux sociaux, après son carton rouge, que « Cela ne se reproduira plus ». Le nombre de matches de suspension de l’uruguayen pour son geste n’a pas encore été communiqué par la Ligue anglaise, mais son entraîneur Jürgen Klopp compte profiter de ses jours d’absences pour renforcer le physique de son joueur.