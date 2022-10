Liverpool: les confidences de Firmino sur le triplé de Salah face aux Rangers

L’attaquant brésilien, Roberto Firmino, s’est prononcé sur le triplé inscrit par Mohamed Salah lors de la victoire de Liverpool face aux Rangers (7-1) en Ligue des champions. Et le joueur des Reds a confié avoir prédit cela.

Pourtant remplaçant au coup d’envoi, Mohamed Salah a été le grand artisan de la victoire confortable de Liverpool face au Glasgow Rangers (7-1) mercredi en Ligue des champions. Lancé dans le jeu à la 68è minute, le vice-champion d’Afrique s’est illustré de fort belle manière avec trois buts inscrits en l’espace de 6 minutes (76e, 80e, 81e).

Une démonstration de force de l’ancien joueur de la Roma qui lance véritablement sa saison, après plusieurs semaines où il a eu du mal à avoir un impact constant sur une équipe défaillante de Liverpool en cette première moitié de l’exercice en cours, alors que les Reds occupent la dixième place du classement de la Premier League.

Sur le site de l’UEFA, Roberto Firmino a commenté ce triplé de son coéquipier égyptien qui a signé ses 3e, 4e et 5e buts de la saison en LDC. Et l’attaquant brésilien a indiqué qu’il avait prédit cela. « Étonnante ! Quand il a marqué son premier but, j’ai dit à Darwin sur le banc qu’il ferait un triplé, à 100%. Je pouvais le sentir depuis le banc. C’est exactement ce qu’il a fait et je suis tellement content pour lui. Je suis très heureux. », a confié la star auriverde de 31 ans.

Avec ses réalisations, Mohamed Salah porte son total à 45 buts dans cette compétition. Ce qui lui permet de détrôner l’Ivoirien Didier Drogba (44 buts) en tant que meilleur buteur africain de l’histoire de la LdC.

🇪🇬 Salah has scored the fastest hat-trick in Champions League history ⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/9oJqTcZfqk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2022