Liverpool: le verdict est tombé pour Jurgen Klopp

L’entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp, a écopé de deux matches de suspension pour avoir remis en question les décisions de l’arbitre Paul Tierney après la victoire des Reds face à Tottenham Hotspur (4-3) en avril dernier.

Jurgen Klopp était dans le viseur des autorités après avoir critiqué Tierney après la spectaculaire victoire 4-3 de Liverpool sur Tottenham Hotspur. L’entraineur des Reds a reçu un carton jaune pour avoir parcouru la ligne de touche et célébré devant le quatrième officiel John Brooks après que Diogo Jota ait marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

La FA (Football Association) a infligé une amende de 75 000 £ à Klopp (93 000 $, 86 000 euros) et lui a imposé une sanction de deux matches de suspension dont un avec sursis. L’instance anglaise a indiqué que le premier match serait purgé contre Aston Villa ce samedi, tandis que le second dépendrait du comportement futur de l’entraîneur allemand.

Dans son communiqué, la FA a déclaré que les commentaires de Klopp à propos de Tierney dans les entretiens avec les médias après le match étaient une conduite inappropriée car ils suggéraient un parti pris, remettaient en question l’intégrité de l’arbitre, étaient offensants, personnels et jetaient le discrédit sur le jeu. Klopp a reconnu les accusations.

Klopp s’est entretenu avec des journalistes après le match et a exprimé sa frustration face à la décision de Tierney d’accorder une faute contre Mohamed Salah juste avant le troisième but de Tottenham Hotspur. L’Allemand a également mentionné que Liverpool avait une histoire avec Tierney et qu’il ne comprenait pas pourquoi l’officiel avait un problème avec le club de la Mersey.

« Nous avons une histoire avec Tierney. Franchement, je ne sais pas ce qu’il a contre nous« , avait asséné Klopp avant de poursuivre au sujet de l’arbitre: « Il a dit qu’il n’y avait pas de problème, mais ce n’est pas vrai. Je ne comprends pas la façon dont il me regarde. Ma célébration n’était certes pas nécessaire, mais ce qu’il m’a dit quand il m’a donné un carton jaune n’est pas correct« , avait déclaré l’ancien coach de Dortmund en conférence de presse d’après-match.

