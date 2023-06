Liverpool: le message d’adieu de Naby Keita aux Reds

Non reconduit par le club de la Mersey à la fin de son contrat, Naby Keita quitte Liverpool après cinq saisons passées chez les Reds. Le Guinéen a adressé un message d’adieu aux supporters et à ses anciens coéquipiers via son compte Instagram.

« Ça a été un moment et une expérience exceptionnels de jouer pour ce club très spécial ! Je serai toujours reconnaissant et fier d’avoir partagé tant de bons moments. Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers, entraîneurs et staff pour l’avenir » a posté le capitaine du Syli National.

L’ancien joueur de Leipzig a rejoint Liverpool lors de la saison 2018. Naby Keita a connu une saison difficile pour sa dernière avec les Reds. Le milieu de terrain a seulement disputé 8 matchs avec zéro but marqué. Freiné par les blessures, le Guinéen n’a pas trop brillé sous le maillot liverpuldien. En 129 apparitions avec l’équipe de Jurgen Klopp, Keita n’a trouvé le chemin des filets qu’à 11 reprises. Mais le capitaine du Syli a joué un rôle important dans le club de la Meryside.

Désormais libre, Naby Keita ne devrait cependant pas très longtemps rester au chômage. Plusieurs cadors européens dont le FC Barcelone s’intéressent à l’international guinéen qui n’a jusqu’ici pas évoqué sa prochaine destination.

