Liverpool : le cri du cœur de Luis Diaz pour son père kidnappé

Après le match nul (1-1) de Liverpool contre Luton ce dimanche soir en Premier League, l’attaquant colombien Luis Diaz a lancé un cri de cœur pour son père, enlevé le 28 octobre dernier.

Luis Diaz (26 ans), entré en jeu dans les derniers instants et devenu buteur lors du match nul (1-1) de Liverpool contre Luton, a vécu un moment de bonheur éphémère. Le joueur colombien est toujours sans nouvelles de son père, enlevé le 28 octobre dernier. Après avoir dédicacé son but à son père, le joueur des Reds a adressé un message aux ravisseurs après la rencontre.

«Ce n’est pas le joueur qui parle. Aujourd’hui, c’est Lucho Díaz, le fils de Luís Manuel Díaz. Mane, mon père, travailleur acharné, pilier de la famille… Il est maintenant kidnappé. Je demande à l’ELN de libérer mon père dès que possible. Je demande aussi aux associations internationales d’y travailler pour garantir sa liberté. Chaque seconde, chaque minute, nous sommes plus inquiets. Nous n’avons pas de mots pour décrire les sentiments terribles de notre famille, et ce sera la même chose tant qu’il ne sera pas de retour à la maison. Je vous supplie de libérer mon père tout de suite, en respectant son intégrité. Je tiens à remercier tous les Colombiens et la communauté internationale pour leur soutien», a assuré Luis Diaz, dans un communiqué officiel.

Le chef de la guérilla colombienne de l’ELN a reconnu samedi que le groupe avait commis une « erreur » en enlevant le père du footballeur de Liverpool Luis Diaz la semaine dernière, et a promis d’œuvrer à sa libération. Des actes concrets sont désormais attendus par le joueur et sa famille.