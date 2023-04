Liverpool: l’Atletico Madrid lorgne Naby Keita

En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, Naby Keita pourrait rebondir en Espagne, à l’Atletico Madrid, qui suit avec intérêt la situation de l’international guinéen.

En fin de contrat à Liverpool à la fin de la saison, Naby Keita ne se verra pas proposer une reconduction. Depuis son arrivée en 2018, le milieu de terrain guinéen n’a jamais réussi à se hisser au premier plan. Handicapé par de multiples blessures, son niveau de jeu s’est amoindri au fil des saisons. Et avec une équipe des Reds qui enchaîne les contre performances cet été, la perspective d’une conservation du capitaine du Syli national est totalement exclue après que le club anglais a annoncé une révolution au sein de son effectif.

Cependant, après son départ, Naby Keita ne devrait pas être sans activité durant une longue période. Plusieurs clubs sont déjà à l’affût pour récupérer le joueur de 28 ans. Dans le lot, l’Atlético Madrid, où les Colchoneros sont déterminés à s’offrir l’ancien de Salzbourg. Diego Simeone, désireux de l’intégrer dans son effectif, a fait de sa venue une priorité. Après son aventure en Angleterre, le Guinéen pourrait donc trouver refuge en Espagne, et ainsi découvrir un nouveau championnat européen.

Mais l’Atlético n’est pas l’unique club espagnol intéressé par Naby Keita. Le FC Barcelone s’est, en effet, déjà signalé en janvier dernier. De plus, en Italie, le Guinéen possède une certaine popularité. Les deux clubs de Milan (l’Inter Milan et l’AC Milan) suivent avec attention la situation du milieu de terrain. En Turquie, Galatasaray et le Besiktas sont également fans du joueur des Reds.