Liverpool: la réaction de Jürgen Klopp après la défaite surprise à Toulouse

-Publicité-

Contre toute attente, Liverpool a été battu par Toulouse (3-2), ce jeudi soir, lors de la quatrième journée de Ligue Europa. Évidemment, à la fin de la rencontre, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp n’était pas content de ce résultat.

Malgré une phase aller parfaite avec trois victoires en autant de matches, Liverpool a connu une soirée agitée à Toulouse. Après avoir remporté le match aller 5-1 à Anfield, les Reds pensaient valider leur ticket pour la phase suivante, mais c’était sans compter sur les joueurs toulousains qui voulaient prendre leur revanche. Le TFC a ainsi créé la surprise en remportant une victoire retentissante sur le score de 3-2. Un résultat qui déçoit Jurgen Klopp, même si son équipe garde la tête de son groupe.

Après la rencontre, l’entraîneur de Liverpool a analysé la performance de son équipe, sans oublier de féliciter Toulouse pour sa prestation. « Bravo à Toulouse. Ils ont répondu au défi physique qu’on leur a imposé et ont su marquer des buts. Sur le dernier (le but de Jarell Quansah refusé pour une main de Mac Allister, ndlr), il y avait but pour moi. Ils ont été plus agressifs que nous, ils en ont plus valu, ils le méritent. Il nous a manqué l’agressivité, quelques occasions et Toulouse a joué un grand match. Quand vous jouez comme ça, vous devez accepter la défaite », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

Il a ensuite poursuivi en conférence de presse: «On aurait été assez heureux de prendre un point ici, le sentiment aurait été plus agréable. Mais il faut accepter de ne pas avoir joué suffisamment bien. Ce qui m’inquiète surtout, c’est d’avoir concédé autant de situations, avec les deux buts refusés en plus. J’aurais aimé ramener un point mais on a trop péché dans ce domaine.

Pour être honnête, je pense qu’il n’y a pas main (de Mac Allister), le contact est au niveau de la poitrine. Ça m’a semblé aussi très long. On aurait pu avoir aussi un penalty pour nous. Mais je préfère insister sur le fait qu’on aurait dû être plus agressifs. Il faut accepter la défaite». Jurgen Klopp et ses poulains devront relever la tête contre Brentford en Premier League, dimanche.