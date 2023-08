Liverpool: Klopp ferme la porte à un départ de Salah en Arabie Saoudite

-Publicité-

Interrogé au sujet de Mohamed Salah, en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a totalement fermé la porte à un éventuel départ de son poulain, confirmant la position de la direction du club.

Liverpool est devenu la cible préférée des clubs saoudiens cet été. Après Fabinho, Henderson et Firmino qui ont déjà rejoint l’État pétrolier, voilà que Mohamed Salah rejoint la liste des joueurs des Reds dans le viseur de clubs de la Saudi Pro League. Selon les informations de Footmercato, Al Ittihad est prêt à débourser 300 millions d’euros, englobant à la fois le transfert et le salaire, pour convaincre Salah de rejoindre ses rangs. The Sun, de son côté, évoque une proposition qui flirterait avec le milliard d’euros.

Malgré les rumeurs et les chiffres astronomiques circulant, une source crédible, The Athletic, rapporte que Liverpool ne compte pas se laisser perturber dans ce dossier. En dépit de la tentante somme proposée par le club saoudien, les Reds affichent leur ferme intention de conserver l’international égyptien dans leurs rangs.

L’entraîneur emblématique de Liverpool, Jürgen Klopp, a lui-même pris la parole pour évoquer le cas de son protégé, ce vendredi en conférence de presse. Le technicien allemand a de manière catégorique fermé la porte à un éventuel départ de Mohamed Salah. «Nous n’avons pas d’offre, Mo Salah est un joueur de Liverpool et pour tout ce que nous faisons, c’est essentiel. S’il y avait quelque chose, la réponse serait NON. Mo s’engage à 100 % envers Liverpool. Rien à dire», a ainsi assuré le technicien des Reds, relayé par Footmercato. C’est donc la fin de la rumeur, qui a secoué les fans de Liverpool ces derniers jours.

