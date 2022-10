Liverpool: Jürgen Klopp tacle Manchester City

Liverpool reçoit Manchester City ce dimanche, pour le compte de la 11è journée Premier League. En conférence de presse d’avant match, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp a taclé la puissance financière des Citizens.

Weekend passionnant pour les amoureux du football. En plus du clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne, ou encore celui entre le PSG et Marseille en Ligue 1, il y aura également un gros choc en Premier League. Liverpool reçoit, en effet, Manchester City à Anfield dimanche, pour le compte de la 11è journée du championnat anglais. Avant cette rencontre, l’entraîneur des Reds s’est présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes.

Interrogé sur les moyens dont peut réagir son club par rapport aux moyens colossaux du rival citizen, le technicien allemand s’est lâché. «Oh, vous n’aimerez pas ma réponse, mais vous l’avez déjà tous. Personne ne peut rivaliser avec City dans ce domaine. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous recrutez le meilleur attaquant sur le marché (Haaland). Peu importe ce qu’il en coûte, vous le faites. Je sais que City n’aimera pas ma réponse. Personne ne l’aimera. Mais vous avez posé la question», a-t-il déclaré avant de poursuivre.

«Que fait Liverpool? Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n’est pas possible. Pas possible. C’est juste clair et encore une fois, vous connaissez la réponse. Il y a trois clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu’ils veulent financièrement. C’est légal, très bien. Mais ils peuvent faire ce qu’ils veulent». Jürgen Klopp fait sans doute référence à Manchester City, mais aussi à Newcastle et au PSG, des clubs aux moyens avec des ressources financières qui semblent illimitées.

De son côté, Pep Guardiola qui était également face à la presse a abordé le côté sportif, se montrant très méfiant de Liverpool malgré son mauvais début de saison: «Je connais la qualité de cette équipe et ils connaissent les nôtres. S’il ne restait que trois matches, je vous aurais dit qu’ils ne peuvent pas rattraper les équipes de tête, mais avec toutes les journées qu’il reste et la Coupe du monde, tout peut arriver. Ce sera un match difficile et je ne m’attends à rien d’autre. Le match se jouera sur le terrain, et pas au classement». Ce match entre les deux meilleures équipes du championnat anglais ces dernières saisons, s’annonce sans doute palpitant.