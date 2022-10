Liverpool: Jürgen Klopp promet un meilleur visage après le Mondial 2022

Jürgen Klopp a promis que Liverpool présentera un bien meilleur niveau après la Coupe du Monde 2022.

Orphelin de Sadio Mané, parti cet été au Bayern Munich, Liverpool connaît une première moitié de saison très compliquée. Si les Reds se sont bien repris en Ligue des champions, décrochant leur ticket pour les huitièmes de finale, ils sont toujours méconnaissables en championnat. Les coéquipiers de Mohamed Salah occupent actuellement la 9è place de Premier League, et restent sur deux défaites consécutives (contre Nottingham Forest et Leeds).

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 12 Lazio - : - Salernitana Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LYO - : - LIL Serie A 2022-2023 Journée 12 Torino - : - AC Milan Serie A 2022-2023 Journée 12 Verona - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 12 MON - : - Bologna La Liga 2022-2023 Journée 12 Elche - : - Getafe Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 FC Porto - : - Atletico Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayer Leverkusen - : - Club Brugge KV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAR - : - TOT Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Sporting CP - : - Eintracht Frankfurt Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 PLZ - : - Barcelona Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayern Munich - : - Inter Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Rangers - : - Ajax Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 LIV - : - Napoli Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 COP - : - Borussia Dortmund Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Juventus - : - PAR < >

L’entraîneur du club de la Mersey, Jürgen Klopp, ne s’alarme pas pour autant et a promis que son équipe aura un bien meilleur visage après le Mondial qatari (20 novembre au 18 décembre). « Oui, nous serons différents, oui, nous nous serons entraînés, oui, nous aurons des joueurs de retour, mais cela dépend aussi de la façon dont les joueurs reviennent de la Coupe du monde” lâché le technicien allemand via le Mirror.

L’ancien coach de Dortmund a également laissé entendre qu’une élimination tôt de ses poulains à la Coupe du monde ferait les affaires de Liverpool “Je n’en ai aucune idée (…) S’ils reviennent tous en bonne santé de la Coupe du monde… s’ils sortent tous tôt et font une pause et peuvent ensuite s’entraîner avec nous pendant trois semaines et demie, ce serait absolument exceptionnel », a-t-il poursuivi.

Faut-il le rappeler, Jürgen Klopp entraîne quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète, notamment Mohamed Salah (Egypte), Roberto Firmino (Brésil) ou encore Darwin Nunez (Uruguay) qui chercheront à pousser leur sélection le plus loin possible au Qatar.