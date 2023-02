Liverpool: Jürgen Klopp furieux après la déroute à Wolverhampton

Après la correction (3-0) reçue par Liverpool à Wolverhampton, ce samedi en Premier League, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp a laissé exploser sa colère.

Plus rien ne va à Liverpool. Méconnaissables depuis le début de la saison, les Reds ont été corrigés ce samedi par Wolverhampton (3-0) lors de la 22è journée de Premier League. Les coéquipiers de Mohamed Salah n’auront rien montré de consistant tout au long de la rencontre, punis par des réalisations de Hwang (1-0, 5e), Dawson (2-0, 12e) et Neves, (3-0, 71e). Un lourd revers pour le club de la Mersey, qui reste à la 10e place du championnat anglais.

Évidemment, après la rencontre, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp était furieux du résultat, mais aussi de la performance de ses joueurs. «Il n’y a aucune excuse, je ne peux expliquer cela. C’était un début de match horrible. Deux buts, ça ne peut pas arriver comme ça. Mais c’est arrivé et nous étions menés 2-0 par notre propre faute. Nous aurions dû mieux défendre. Je suis tellement déçu et en colère après les 15 premières minutes que je ne trouve pas les mots pour le dire. Ces premières minutes ont été les pires depuis un moment», a-t-il pesté au micro du diffuseur et relayé par Footmercato.

Le technicien allemand a donc appelé toute son équipe à se remobiliser pour sortir la tête de l’eau au plus vite. «On m’a demandé si c’était dû aux 63 matchs de la saison dernière. Oui, cela a eu une influence, mais nous sommes en février et nous avons eu une semaine complète pour nous préparer (…) Combien de temps voulons-nous souffrir ? Ce que nous faisons en ce moment n’est absolument pas bon. C’est très frustrant, très décevant. Le leadership [défensif] manque. On s’est créé des problèmes», a-t-il ajouté, au micro de la BBC. Liverpool sera opposé à Everton lors de la prochaine journée de Premier League.