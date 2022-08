Liverpool: Jurgen Klopp ferme la porte à double tour pour Naby Keita

En conférence de presse ce vendredi, Jurgen Klopp a réagi aux rumeurs de ces derniers jours envoyant Naby Keita loin de Liverpool. Et l’entraineur des Reds a assuré que l’attaquant guinéen ne quittera pas le club de la Mersey.

Arrivé à Liverpool en 2018, Naby Keita ne parvient pas à s’imposer pleinement chez les Reds, Impressionnant quand il est en forme, le milieu de terrain guinéen est souvent handicapé par les blessures qui l’éloignent pour la plupart du temps des pelouses pendant de longs mois. De quoi l’envoyer hors du club de la Mersey à chaque mercato.

Et cet été, le joueur de 27 ans n’a pas non plus échappé aux rumeurs qui parlent cette fois-ci d’un départ du capitaine du Syli national avant la fin du mercato estival ou dans un an à la fin de son contrat avec les vice-champions d’Angleterre en titre. Le Daily Mail croit même savoir que les dirigeants de Liverpool souhaiteraient conserver l’ancien joueur de Salzbourg jusqu’à l’été prochain pour ensuite le remplacer par la pépite anglaise de Borussia Dortmund, Jude Bellingham.

En conférence de presse ce vendredi, Jurgen Klopp a été interrogé sur la situation de son joueur. Et l’entraineur de Liverpool a écarté tout départ du Guinéen cet été. «Je dois répondre à ces ‘news’ mais de mon côté c’est du 0% sur ces infos. Il était malade, maintenant il s’entraîne et il a l’air d’aller bien. Il n’y a aucun joueur qui n’est heureux quand il ne joue pas mais tout va bien», a clarifié le technicien allemand.

Naby Keita a marqué 4 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022. Epargné par les blessures en ce début de l’exercice 2022-2023, le Guinéen pourrait être aligné par Jurgen Klopp, lundi, lors du choc contre Manchester United en clôture de la 3e journée de Premier League.