Liverpool: Jurgen Klopp cible le milieu de terrain ivoirien Ibrahim Sangaré

Selon les informations de Calciomercato, Liverpool s’intéresse à l’international ivoirien, Ibrahim Sangaré, pour renforcer son milieu de terrain décimé par les blessures en ce début de saison.

Ce n’est plus un secret pour personne que Liverpool traverse une mauvaise passe en ce début de saison. Les Reds enchainent les contre-performances en Premier League avec une peu reluisante 7è place au classement, conséquence de leurs deux victoires, trois nuls et une défaite en six sorties. Le bilan est également mitigé en Ligue des champions où le club de la Mersey est relégué au fond du groupe A après sa cinglante défaite sur la pelouse de Naples (1-4) en première journée.

Une situation qui a poussé Liverpool à rechercher un renfort pour étoffer son effectif visiblement à bout de souffle, surtout au milieu de terrain décimé par plusieurs cas de blessure. Et les Reds ont pensé au joueur ivoirien, Ibrahim Sangaré. Selon les informations de Calciomercato, les vice-champions d’Angleterre en titre auraient fait du joueur des Eléphants leur priorité pour cet hiver.

Formé au Toulouse FC, le milieu de terrain du PSV Eindhoven plait énormément à Jurgen Klopp pour son profil qui est similaire à celui du brésilien Thiago Alcantara. Sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en 2027, cette destination ne serait pas pour déplaire pour le joueur de 24 ans qui franchirait un cap dans sa carrière. A condition bien sûr que Liverpool soit plus rapide, car derrière, West Ham et l’AC Milan lorgnent également l’international ivoirien aux 24 caps avec la Séléfanto.