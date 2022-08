Liverpool: « il s’est fait mal à partir de rien », Klopp sur la blessure de Naby Kéita

En conférence de presse après la défaite de Liverpool sur la pelouse de Manchester United (1-2) lundi, Jurgen Klopp a évoqué l’absence de Naby Keita qui n’était pas convoqué pour le déplacement à l’Old Trafford. Et le technicien allemand a indiqué que le guinéen a eu une blessure « folle » à l’entrainement.

Décidément, ce début de saison 2022-2023 passe plutôt mal pour Liverpool. Déjà contraint au match nul lors de ses deux premières sorties, face à Fulham (2-2) et contre Crystal Palace (1-1), le club vice-champion d’Angleterre a essuyé lundi soir un cinglant revers face à Manchester United. Les Reds se sont en effet inclinés sur le score de 2-1, s’enfonçant un peu plus dans le ventre du classement.

En conférence de presse d’après-match, Jurgen Klopp a évoqué ce nouveau faux pas de ses hommes qui peinent à démarrer leur saison. Le technicien allemand s’est surtout penché sur son milieu de terrain visiblement dépeuplé face à la vague mancunienne. En effet, déjà privé de Thiago Alcantara, blessé depuis deux semaines à la cuisse gauche, les visiteurs ont également joué sans le milieu de terrain Naby Keita. Le Guinéen n’était même pas convoqué dans le groupe pour le déplacement à Old Trafford.

Interrogé sur le cas du capitaine du Syli national, Klopp a expliqué que son joueur avait une blessure folle. « Naby a été retiré de l’équipe, une blessure folle », a-t-il admis, rapporte This Is Anfield, avant d’ajouter: « Naby s’est fait mal à partir de rien, c’est fou. C’est arrivé hier (dimanche), nous avons besoin de faire une analyse plus approfondie. Il semblerait qu’il ne sera pas à l’entraînement demain (….) Il a raté hier, aujourd’hui, et combien encore ? Je ne sais pas ».

Un coup dur pour le Guinéen qui risque de passer plusieurs semaines à l’infirmerie. Ce qui tombe très mal pour le joueur de 27 ans qui ne serait pas prolongé à la fin de son contrat en juin 2023. La presse anglaise annonce en effet que Liverpool compte se séparer de l’ancien joueur de Leipzig pour s’attacher les services de la pépite de Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Naby Keita a marqué 4 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022.