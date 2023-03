Liverpool: fin de saison pour un protégé de Jürgen Klopp

Le milieu de terrain de Liverpool Stefan Bajčetić (18 ans) est forfait jusqu’à la fin de la saison, à cause d’une blessure aux adducteurs.

Gros coup dur pour Jürgen Klopp qui perd un de ses protégés. En effet, le jeune milieu de terrain espagnol Stefan Bajcetic, qui a pris une place importante dans l’effectif des Reds depuis janvier, ne foulera plus les pelouses cette saison. C’est le joueur lui-même qui a annoncé la nouvelle dans une publication sur son compte Instagram.

«Malheureusement, j’ai contracté une blessure qui me tiendra à l’écart jusqu’à la fin de la saison. C’est très triste de dire au revoir à cette saison incroyable pour moi, mais cela fait partie du football et ne fera que me rendre plus fort physiquement et mentalement. Je voudrais également vous remercier, les Reds, pour le soutien tout au long de la saison, et je vous assure que je ferai de mon mieux pour revenir plus fort que jamais», a indiqué le joueur.

Le jeune milieu espagnol était absent ce mercredi à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Avant la rencontre, l’entraîneur des Reds avait expliqué que “son (Stefan Bajcetic) absence était due à une réaction de stress autour de son adducteur.” Le joueur de 18 ans était pressenti pour faire partie de la liste de l’Espagne pour les deux premières journées des éliminatoires de l’Euro 2024. Il devra donc attendre.