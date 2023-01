Liverpool: en pleine crise, Jürgen Klopp se prononce sur son avenir chez les Reds

En conférence de presse ce lundi, Jürgen Klopp a indiqué qu’il ne comptait pas quitter son poste d’entraîneur de Liverpool, malgré les énormes difficultés que connaît le club cette saison.

Ce mardi, Liverpool se déplace sur la pelouse de Wolverhampton, pour le compte du match d’appui du 3è tour de la FA Cup. A la veille de cette rencontre, l’entraîneur des Reds a été interrogé sur la saison compliquée que connaît le club. En effet, le club de la Mersey occupe une triste neuvième place en Premier League après un cinglant revers (0-3) concédé sur la pelouse de Brighton samedi, et se trouve à dix points du top 4. Évidemment, le technicien allemand a été questionné sur son avenir.

« Je resterai ici aussi longtemps qu’on voudra de moi. Si personne ne me dit de partir, je ne partirai pas. C’est quelque chose pour l’avenir, pour l’été, pas maintenant. La seule chose que je veux, c’est régler cette situation, c’est tout« , a-t-il lâché, relayé par RMC Sports. L’ancien coach de Dortmund a toutefois reconnu que les problèmes de Liverpool sont « complexes » et qu’il ne suffisait pas d’un grand mercato pour tous les régler. Il a quand même admis la nécessité pour le club de se renforcer.

Jürgen Klopp profite de l’occasion pour répondre à ses détracteurs, qui l’accusent de s’accrocher à la vieille garde conduite par Jordan Henderson. « J’ai entendu dire que je suis trop loyal mais je ne le suis pas« , a-t-il déclaré, avant de poursuivre. « Si vous pouvez faire appel à un autre joueur alors oui, c’est logique de le faire. Mais si vous ne pouvez faire entrer personne, vous ne pouvez faire sortir personne. » « Devons-nous nous renforcer ? Oui. Mais est-ce le bon moment pour le faire ? Si les solutions sont là pour nous, disponibles et réalisables, bien sûr que nous ferons venir des joueurs pour nous aider.«

Jürgen Klopp et ses Reds n’ont pas vraiment le temps de tergiverser et doivent rapidement trouver la solution pour sortir Liverpool de cette crise, qui l’éloigne de plus en plus de la Ligue des champions ou même de la Ligue Europa pour la saison prochaine.