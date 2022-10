Liverpool: des nouvelles sur l’état de santé des africains Naby Kéita et Joel Matip

En conférence de presse, mardi, avant la réception de West Ham (mercredi) en Premier League, l’entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp, a donné des nouvelles sur l’état de Naby Kéita et Joel Matip, absents des terrains depuis plusieurs semaines pour cause de blessure.

Liverpool affronte West Ham ce mercredi à l’occasion de la onzième journée de Premier League. En difficulté en championnat avec un impensable huitième place au classement, à six longueurs du Big four, les Reds se doivent de remporter cette partie pour ne pas compromettre davantage leur chance de gagner le titre à la fin de la saison. Et pour atteindre cet objectif, le technicien allemand pourra compter sur le retour de Naby Kéita.

Blessé depuis la défaite en Community Shield face à Manchester City en juillet, le milieu de terrain guinéen a repris cette semaine le chemin de l’entrainement. « Naby est maintenant impliqué dans certaines parties de l’entraînement collectif », a déclaré l’entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp, sur le Guinéen, en conférence de presse, mardi. Avant de préciser que le joueur ne pourra démarrer le match face aux Hammers.

Cependant le camerounais Joël Matip (blessé au mollet) reste toujours absent. S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match, Klopp a déclaré: « Tous les autres joueurs qui ont commencé le match (ndrl contre Manchester City) sont à nouveau disponibles. Naby fait maintenant partie de l’entraînement de l’équipe. Joël est encore un peu absent et, bien sûr, Luis [Diaz] aussi. »

Un départ en fin de saison pour Naby Kéita?

Handicapé par des pépins physiques tout au long de la saison 2021-2022, Naby Kéita semble avoir repris le nouvel exercice avec les mêmes soucis. Le Guinéen n’a disputé que 5 minutes depuis le début du championnat. En fin de contrat en juin 2023, le joueur de 27 ans ne serait d’ailleurs pas prolongé.

La presse anglaise annonce en effet que Liverpool compte se séparer de l’ancien joueur de Leipzig pour s’attacher les services de la pépite de Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Naby Keita a marqué 4 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022.