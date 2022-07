Liverpool: «C’est nécessaire», Jürgen Klopp juge le départ de Sadio Mané

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est une fois encore prononcé sur le départ de Sadio Mané, parti cet été au Bayern Munich. Et le technicien allemand a jugé nécessaire le départ de l’attaquant sénégalais.

Après six années de bons et loyaux services, Sadio Mané tourne la page Liverpool. L’attaquant sénégalais s’est engagé avec le Bayern Munich pour les trois prochaines saisons. Grand artisan de la saison 2021-2022 presque parfaite de Liverpool, le départ du Lion de la Téranga n’affectera cependant pas la dynamique du groupe selon Jurgen Klopp qui s’est pourtant appuyé ces dernières années sur le trio d’attaque Mané-Salah-Firmino.

Le technicien allemand juge même « nécessaire » le départ du Ballon d’Or africain 2019. «C’est nécessaire. Nous n’avons pas seulement perdu Sadio, nous avons aussi perdu Divock Origi et Takumi Minamino. D’autres joueurs pourraient également partir, mais nous avons fait venir Luis (Diaz) cet hiver, Darwin maintenant, Fabio [Carvalho] et Calvin [Ramsay]. C’est vraiment excitant parce que les garçons sont frais et pleins d’excitation à l’idée d’être avec nous. Donc ça change la dynamique du groupe et c’est vraiment nécessaire», a indiqué le manager des Reds.

Une déclaration qui ne plaira certainement pas aux fans de Sadio Mané qui ont toujours dénoncé le traitement de second rang réservé au Lion de la Téranga à Liverpool.