Liverpool: « c’est ma responsabilité », Klopp assume la défaite contre Brighton

En conférence de presse après la défaite (3-0) sur la pelouse de Brighton samedi dernier, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a assumé sa part de responsabilité.

Cette saison est décidément très compliquée pour Liverpool. Déjà sujet aux doutes depuis le début de la saison, les Reds se sont enfoncés un peu plus samedi dernier. En effet, les coequipiers de Mohamed Salah se sont inclinés lourdement sur le score de 3-0 sur la pelouse de Brighton, à l’occasion de la 20è journée de Premier League. Un revers qu’a totalement assumé le coach du club de la Mersey, Jürgen Klopp.

«C’est mon travail de former la bonne composition. Toutes ces choses, définir la bonne tactique, il y a beaucoup de choses à faire. Et j’ai passé un très bon moment à le faire. Je ne sais pas si c’est parce que le match vient juste de se terminer il y a quelques minutes, mais je ne me souviens pas d’un pire match. Honnêtement, je ne crois pas. Je veux dire, tous les matchs, pas seulement ceux avec Liverpool, je ne me souviens pas. Et c’est ma responsabilité. Alors oui, cela nous met au plus bas en ce moment», a-t-il assuré en conférence de presse et relayé par Footmercato.

Après cette défaite humiliante, Liverpool a dégringolé au classement de Premier League et est désormais à la 8è place, juste derrière son bourreau du jour. Les coéquipiers de Mohamed Salah devront rapidement trouver le moyen d’arrêter l’hémorragie et se relancer, s’ils veulent espérer être européen la saison prochaine.