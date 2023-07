Liverpool: « …Ce serait la première fois », Jürgen Klopp répond à la rumeur Mbappé

Au micro de Sky Germany, l’entraîneur de Liverpool Jürgen klopp a confié que son équipe ne peut pas recruter Kylian Mbappé cet été, à cause du cadre financier.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de déchaîner les passions dans le monde du football. Le Paris Saint-Germain ne cache plus ses intentions de vendre sa star française, après des négociations infructueuses pour une prolongation de contrat. D’ailleurs, dès ce mardi 1er août, le jeune prodige sera disponible sur le marché des transferts, suscitant un intérêt sans précédent de la part de plusieurs clubs européens. Si le Real Madrid fait figure de favori pour enrôler le Bondynois, mais en 2024, d’autres clubs comme Liverpool sont annoncés en ambassade et prêts à dégainer cet été.

Questionné au sujet de cette rumeur, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp a confié : «on en rigole (…) Je peux dire que je pense que c’est un très bon joueur. Mais le cadre financier ne nous convient pas du tout. Je ne voudrais pas gâcher l’histoire maintenant (…). Pour autant que je sache, il n’y a rien à faire. Mais il est possible que quelqu’un d’autre au club prépare quelque chose et veuille me surprendre. (…) Mais cela ne s’est pas produit depuis que je suis ici et ça fait 8 ans. Ce serait la première fois.», relayé par Footmerctao.

Un autre prétendant qui quitte donc la course pour le champion du monde 2018. Pour rappel, dans son édition de ce lundi, AS a expliqué que pour la direction du Real Madrid, le mercato est terminé. Un moyen indirect d’annoncer que le club espagnol ne recruterait pas le Bondynois cet été. A moins que ce soit une ruse de Florentino Perez et des siens pour faire baisser le prix de KM7, estimé à 250 millions d’euros par le PSG.

