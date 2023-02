Liverpool: bonne nouvelle pour Jürgen Klopp

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a annoncé que plusieurs joueurs blessés ont effectué leur retour à l’entraînement. Une bonne nouvelle pour le technicien allemand qui connaît une saison compliquée avec les Reds.

Corrigés samedi dernier par Wolverhampton (3-0) lors de la 22è journée de Premier League, Liverpool s’est enfoncé un peu plus dans la crise. Et les Reds doivent rapidement relever la tête pour mettre fin à l’hémorragie. Et pour y parvenir, le club de la Mersey pourra compter prochainement sur plusieurs renforts. En effet, en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur Jürgen Klopp a annoncé le retour à l’entraînement de Diogo Jota, Virgil Van Dijk, Roberto Firmino et Arthur. « Les joueurs sont de retour à l’entraînement, [mais] toujours à des stades différents« , a lâché le technicien allemand.

Absent depuis le mois d’octobre en raison d’une blessure au mollet, l’attaquant portugais Diogo Jota, qui a raté l’opportunité de jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar, est le plus proche d’un retour selon son entraîneur. « Diogo est le plus proche, il s’entraîne maintenant normalement déjà depuis deux jours, donc trois autres jours [d’entraînement] sont possibles pour lui. Je pense qu’il est en lice pour l’équipe, je dirais, mais nous devons attendre un peu”, a expliqué Klopp.

Le coach de Liverpool est plus prudent concernant son attaquant Roberto Firmino: « Bobby le prochain, je ne sais pas, nous devons voir à quoi cela ressemble maintenant, comment il gère l’intensité de l’entraînement, des trucs comme ça et ensuite nous prenons une décision là-bas”. L’international Brésilien devra donc attendre encore un peu avant de retrouver la compétition.

« Virgil, je ne pense pas qu’il soit déjà si proche, mais nous allons également travailler là-dessus. Arthur, probablement similaire à Bobby, je dirais”, a ajouté Klopp au sujet de son défenseur Van Dijk et de son milieu Arthur Melo. Même si ce n’est pas au même rythme, Liverpool va récupérer peu à peu certains de ses joueurs blessés, ce qui fera le plus grand bien au club pour le reste de la saison.