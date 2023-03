Liverpool: après le 7-0 infligé à Man United, Klopp prévient le Real Madrid

Après la large victoire (7-0) de son équipe contre Manchester United ce dimanche, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a jugé la performance des siens au micro de Sky Sports. L’occasion pour le technicien allemand de s’adresser implicitement au Real Madrid.

Liverpool a été sans pitié pour Manchester United ce dimanche après-midi, lors de la 26è journée de Premier League. Devant son public d’Anfield, le club de la Mersey a laminé son rival historique sur le score de 7-0. Un avantage conséquent qui a ravi le coach des Reds Jürgen Klopp. Après la rencontre, le technicien allemand n’a pas caché sa joie, au micro de Sky Sports.

« Je n’ai pas de mots pour cela« , a admis Klopp avant de poursuivre: « C’était un match spectaculaire, fantastique. Nous avons joué un grand match contre une équipe qui était très en forme« . Il a ensuite ajouté: « Le début de la deuxième mi-temps et la fin du match étaient très bons. C’est le football et ces choses peuvent arriver. Ce genre de poussées est ce dont nous avions besoin et ce que nous voulions. Cela nous met dans la bonne direction. Tout le monde doit savoir que nous sommes là« .

L’ancien coach de Dortmund n’a évidemment pas manqué l’occasion d’adresser un petit avertissement à l’endroit du Real Madrid, avant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre les deux clubs la semaine prochaine. « Cela fait longtemps qu’on ne l’a pas vu, mais cette fois, c’était un vrai signe de ce que nous sommes capables de faire et de ce que nous devons continuer à faire à partir de maintenant« , a déclaré le technicien allemand.

Pour rappel, lors de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Liverpool était lourdement incliné à domicile en contre le Real Madrid (2-5). Les Reds doivent donc s’imposer par au moins 4 buts d’écart lors de la manche retour, prévu le 15 mars prochain, pour espérer se qualifier directement pour les quarts. Et visiblement, après la prestation des siens contre Manchester united, Jürgen Klopp y croit.