Liverpool: annoncé à la Juventus, Roberto Firmino sort du silence

Au micro de TNT Brésil ce samedi, après la victoire de Liverpool contre Manchester City (3-1) lors du Community Shield, Roberto Firmino a assuré qu’il voulait rester à Liverpool.

C’est la rumeur mercato de ces derniers jours. Selon la presse italienne, Roberto Firmino est dans le viseur de la Juventus. L’attaquant de Liverpool serait même tenté par une aventure du côté de l’Italie. Mais l’international brésilien ne compte pas bouger de l’effectif des Reds. Après la victoire des siens lors du Community Shield contre Manchester City (3-1), Firmino a confié à TNT Brésil: « J’aime cette équipe, cette ville, les fans. Je suis chez moi ici et je veux rester le plus longtemps possible. »

L’Auriverde ne devrait donc pas rejoindre la Vieille Dame cet été. D’ailleurs, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a fermé la porte à un départ de son attaquant lors de ce mercato estival. « Bobby (Firmino) est crucial pour nous, il est le cœur et l’âme de cette équipe. Tout a l’air très bien. Il est essentiel pour nous », avait déclaré le technicien allemand en conférence de presse. Toutefois, Roberto Firmino devra se battre pour obtenir une place dans le onze titulaire de Liverpool cette saison, malgré le départ de Sadio Mané pour le Bayern Munich.

Déjà barré lors du dernier exercice par Diogo Jota et Luis Diaz, l’Auriverde doit faire face à une nouvelle concurrence en attaque. En effet, le jeune Darwin Nunez a été recruté cet été par les Reds pour environ 100 millions d’euros (avec bonus). L’uruguayen a d’ailleurs marqué pour sa première rencontre officielle ce samedi contre Manchester City lors du Community Shield. La concurrence s’annonce donc rude à Liverpool pour une place de titulaire en attaque, sachant que Mohamed Salah est indiscutable.