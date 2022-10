Liverpool: accusé de xénophobie, Jürgen Klopp répond à Manchester City

En conférence de presse d’avant match ce mardi, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp s’est exprimé sur ses propos polémiques déclarés avant le choc contre Manchester City le weekend dernier, et interprété par les Citizens comme de la xénophobie.

« Il y a trois clubs (City, le PSG et Newcastle, ndlr) dans le football mondial qui peuvent faire ce qu’ils veulent financièrement. Vous n’aimerez pas la réponse, mais vous avez tous déjà cette réponse. Personne ne peut rivaliser avec City dans ce domaine. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous mettez le meilleur attaquant du marché (Erling Haaland). Peu importe ce que cela coûte, vous le faites. C’est légal et tout, d’accord, mais ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Ce n’est pas du tout un problème pour moi, c’est comme ça », avait déclaré Klopp avant d’affronter Manchester City dimanche dernier en Premier League.

Des propos que les Citizens ont jugé très limites et proches de la xénophobie, selon The Sun. En conférence de presse ce mardi, avant d’affronter West Ham à l’occasion de la 12è journée du championnat anglais, le technicien des Reds a éclairci ses propos.

« Je me connais. Et vous ne pouvez pas m’accuser de quelque chose qui est à des kilomètres de ma personnalité. Si je l’étais (xénophobe), je détesterais ça. Je me détesterais d’être comme ça. J’ai dit beaucoup de fois des choses qui prêtaient un peu à confusion. Ce n’était pas intentionnel, juste parfois vous dites des choses et vous pensez :

« Oh mon Dieu ! Ça peut être interprété comme ça ! » Je sais ce que j’ai pensé quand je l’ai dit. Si quelqu’un comprend mal ou veut mal comprendre cela, je ne peux pas le changer. Dois-je faire attention ? Je sais depuis des années que je ne fais pas toujours attention. J’essaierai de le faire à l’avenir. », a-t-il déclaré. Ces propos, suffiront-ils à calmer la polémique de ces derniers jours en Angleterre?

Jürgen Klopp a profité de l’occasion pour présenter ses excuses aux arbitres. Lors du choc contre les Sky Blues, le technicien allemand avait été expulsé en fin de rencontre pour avoir invectivé les juges du match. « C’était de ma faute. Il n’y a aucune excuse, je ne veux pas d’excuse, c’est arrivé et c’était évident comme tout le monde l’a vu. Qu’il m’ait donné un carton rouge est tout à fait acceptable », explique ainsi l’ancien entraîneur de Dortmund.

Sur le terrain, Liverpool a relancé sa saison avec une victoire importante (1-0) contre Manchester City dimanche dernier. Un nouveau succès ce jour contre West Ham marquera sans aucun doute le retour en forme des Reds, alors qu’ils occupent pour le moment la huitième place de Premier League.