Liverpool 1 – 0 Man City: le gros coup de gueule de Guardiola contre l’arbitrage et le public d’Anfield

Ce dimanche, Manchester City a chuté pour la première fois de la saison contre Liverpool (1-0), lors de la 10è journée de Premier League. En conférence de presse après la rencontre, Pep Guardiola s’est emporté contre l’arbitrage et le public d’Anfield.

Manchester City n’est plus invaincu cette saison. En déplacement sur la pelouse de Liverpool ce dimanche, à l’occasion de la 10è journée de Premier League, les Sky Blues se sont inclinés sur le score de 1-0. Pourtant dominateurs, les Mancuniens se sont heurtés à un excellent Allison, qui a d’ailleurs offert le ballon de l’unique but de la rencontre, sur un dégagement, à Mohamed Salah (76è).

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Citizen, Pep Guardiola a pesté contre l’arbitrage. Phil Foden avait ouvert le score à la 53è minute, avant que le but ne soit refusé pour une faute en amont de l’action, ce qui a évidemment fait enrager le technicien espagnol. « C’est Anfield. C’est Anfield. L’arbitre a parlé avec mon entraîneur adjoint Bodo et a dit :« je ne vais pas siffler sauf si la faute est claire et nette. Et tout le match, il a laissé jouer, il a laissé jouer sauf sur notre but. Parce que nous avons marqué et il est revenu sur la faute. Voilà ce qu’il s’est passé.

L’arbitre peut décider : « je vais siffler toutes les actions, toutes les actions, toutes les actions. » Mais il a décidé de ne pas le faire. Et après, il l’a fait. Nous n’avons pas perdu le match à cause de cela, car personne ne sait ce qui se serait passé, mais nous avions un momentum, nous contrôlions le match pour marquer un but et nous n’avons pas pu le faire », a-t-il lâché.

Pep Guardiola s’en est ensuite pris au public d’Anfield, qu’il accuse de lui avoir jeté des pièces. « La prochaine fois, ils devraient faire mieux parce qu’ils ne m’ont pas eu. Ils ont essayé, mais ils n’ont pas compris. Ils ont eu l’entraîneur il y a des années, mais pas cette fois. » La première défaite de la saison a vraiment du mal à passer côté mancunien. Mais le champion d’Angleterre en titre peut déjà rebondir samedi prochain, lors de la réception de Brighton Albion pour le compte de la 11è journée de Premier League.