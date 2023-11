[Communiqué] Les clients de betPawa gagnent 47 milliards de XOF (77 millions de $) en 10 jours

betPawa est une marque de paris sportifs disponible en ligne et sur mobile, propriété de Mchezo Limited, basé au Rwanda. betPawa opère dans 11 pays d'Afrique, avec plus de 10 millions d'utilisateurs. betPawa a pour mission de rendre les paris conviviaux, en fournissant un service client 24 heures sur 24, une plateforme conviviale, les mises minimales les plus basses et des paiements garantis.