Le MCC et le Bénin célèbrent la clôture et le succès du compact énergie 

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) du Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement du Bénin ont célébré l’achèvement du Compact Énergie du Bénin de 422,6 millions de dollars, un investissement sur cinq années visant à promouvoir l’accessibilité à l’énergie et à renforcer le secteur de l’électricité au Bénin. Cet investissement est constitué d’une subvention de 391 millions de dollars du peuple américain et de 31,6 millions de dollars du peuple béninois. 11 millions de personnes devraient bénéficier de ce compact au cours des 20 prochaines années.

Aujourd’hui, la PDG de MCC Alice Albright, l’Ambassadeur des États-Unis au Bénin Brian Shukan, le Ministre d’État béninois Chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané, et le Secrétaire d’État à l’Energie Edouard Dahomé, ont célébré ensemble la fin du partenariat lié au compact à Cotonou et inauguré le nouveau Centre National de Contrôle de la Distribution de la Société Béninoise d’Énergie Electrique (SBEE) construit dans le cadre du programme.

« Le MCC et le Bénin sont partenaires depuis la création de l’agence, améliorant les marchés et le commerce grâce à un port modernisé et élargissant l’accès au capital pour les petites entreprises. Aujourd’hui, nous marquons une nouvelle étape dans notre partenariat de longue date. Avec le Gouvernement du Bénin, nous avons triplé la capacité du réseau électrique national et modernisé le secteur de l’énergie électrique du Bénin pour servir les générations à venir », a déclaré Madame Albright. « Plus de 185.000 béninois, un chiffre en pleine croissance, ont désormais accès à l’électricité, ce qui permet à la population et aux entreprises de prospérer. »

Le Compact Énergie du Bénin a amélioré de manière globale le secteur de l’électricité du pays, de la politique et la stratégie nationales à la réglementation et l’exploitation des services publics, en créant des opportunités économiques inclusives et en attirant des investissements du secteur privé dans la production d’énergie renouvelable. Ce compact représente également à ce jour, le plus grand investissement du Gouvernement des Etats-Unis dans l’électrification solaire hors-réseau dans un seul pays.

« Grâce aux efforts conjoints du Gouvernement des Etats-Unis et du Gouvernement du Bénin, les perturbations sur le réseau électrique ont été réduites, offrant un accès plus fiable à l’énergie électrique pour 11 millions de personnes sur les 20 prochaines années », a déclaré Gabriel Dégbègni, Coordinateur National de MCA-Bénin II, l’entité en charge de la mise en œuvre de l’accord. « Cette disponibilité d’une énergie électrique efficace et fiable est essentielle pour soutenir une croissance économique robuste, améliorer les services de santé, promouvoir l’éducation et renforcer la compétitivité des entreprises. »

Distribution et Production d’Énergie

Le Compact Énergie du Bénin a augmenté la capacité du pays à répondre à la demande nationale en énergie électrique de manière durable. En améliorant l’infrastructure électrique et en donnant la priorité aux réformes, le compact a permis :

La création ou la réhabilitation de 19 sous-stations, desservant plus des deux tiers de la demande du réseau national.

La construction ou la modernisation de 878 kilomètres de lignes électriques aériennes et souterraines, soit une distance suffisante pour relier deux fois Cotonou à Parakou (ou Washington DC à Atlanta).

La construction d’un Centre National de Contrôle de la Distribution, une première au Bénin, qui permet à la distribution de l’électricité de relier 41 sous-stations. Ce centre a permis de rendre le service d’énergie électrique plus fiable pour les consommateurs.

La formation de femmes entrepreneures dans le secteur de l’énergie, en leur fournissant des compétences en gestion et des possibilités de mise en réseau. Toutes les participantes au programme d’entrepreneuriat féminin dans le secteur de l’énergie ont fait état de changements positifs, notamment une augmentation des ventes, une réduction des coûts, une expansion de leur(s) site(s) et une augmentation du nombre d’emplois pour les femmes.

Accès à l’Énergie Renouvelable

L’accès à l’électricité favorise la croissance économique, car les enfants peuvent étudier après la tombée de la nuit, les hôpitaux peuvent stocker les vaccins en toute sécurité et les entreprises peuvent développer leurs activités. Au Bénin, le MCC a:

Développé le premier cadre politique et institutionnel en Afrique de l’Ouest pour l’investissement privé dans l’électrification hors-réseau. Ce cadre a mobilisé 30 millions de dollars de nouveaux investissements dans des systèmes d’énergie renouvelable hors-réseau.

Apporté l’électricité à 185.000 personnes en soutenant la vente de près de 37.000 systèmes solaires domestiques.

Cofinancé la construction de 55 mini-réseaux solaires dans des communautés rurales, dont 110.000 personnes supplémentaires devraient bénéficier.

Le MCC a également aidé le Bénin à se rapprocher de l’autosuffisance énergétique grâce à une transaction portant sur des centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 50 MW réparties sur quatre sites dans le pays. Ces centrales renforceront la production d’énergie solaire et réduiront la dépendance à l’égard des combustibles fossiles.

Le Compact Énergie du Bénin marque un autre point fort dans la longue relation entre le MCC et le Gouvernement du Bénin, qui a commencé en 2006. Le MCC et le Gouvernement du Bénin se sont d’abord associés dans le cadre du Compact Bénin, d’une valeur de 307 millions de dollars, qui s’est achevé en 2011. Ce compact a amélioré l’accès aux marchés en réhabilitant le Port de Cotonou, a facilité l’accès à la terre, a renforcé l’accès à la justice au sein des communautés rurales, et a élargi l’accès aux services financiers pour les micro, petites et moyennes entreprises. Le partenariat se poursuivra au-delà du Compact Énergie du Bénin. En décembre 2022, le MCC a signé son premier compact régional avec les Gouvernements du Bénin et du Niger. Cette subvention de 202 millions de dollars au Bénin réhabilitera le corridor commercial entre Niamey au Niger, et le Port de Cotonou, permettant ainsi aux marchandises de circuler plus rapidement et plus efficacement.

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence indépendante du Gouvernement des Etats-Unis qui œuvre à la réduction de la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. Créé en 2004, le MCC accorde des subventions et une assistance limitées dans le temps aux pays qui respectent des normes rigoureuses en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des droits démocratiques.