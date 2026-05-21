Formation du gouvernement : l’UPR et le BR proposent, Romuald Wadagni dispose

Alors que les tractations s’intensifient autour de la formation du futur gouvernement, les partis de la mouvance présidentielle multiplient les consultations et les propositions de profils. Mais au-delà des équilibres politiques, une réalité institutionnelle demeure ; le dernier mot revient au président élu Romuald Wadagni . Entre attentes partisanes et volonté d’imprimer sa marque, le futur chef de l’État devra trouver le juste équilibre.

À mesure que s’approche l’installation du nouveau pouvoir, la question de la composition du futur gouvernement occupe déjà les états-majors politiques. Dans les coulisses, plusieurs noms circulent. Des cadres de l’UPR et du BR seraient même déjà proposés pour intégrer la prochaine équipe gouvernementale.

Comme souvent dans les périodes de transition politique, chaque parti cherche à positionner ses figures influentes. Les soutiens politiques attendent des récompenses, les militants espèrent voir leurs leaders accéder à des postes stratégiques et les responsables politiques veulent conserver leur poids dans la gouvernance du pays. Mais dans la pratique, la formation d’un gouvernement dépasse largement les calculs partisans.

Le président face à ses propres choix

Au Bénin, le chef de l’État reste seul maître dans la nomination des ministres. Les propositions des partis peuvent servir de base de réflexion, mais elles n’ont aucun caractère obligatoire. Romuald Wadagni pourrait donc décider de retenir certains profils, d’en écarter d’autres ou même de faire appel à des personnalités extérieures aux appareils politiques. Cette possibilité nourrit déjà plusieurs débats dans les milieux politiques. Certains estiment qu’un gouvernement trop partisan risquerait d’être dominé par les intérêts politiques au détriment de l’efficacité. D’autres pensent au contraire qu’ignorer les partis pourrait créer des frustrations au sein de la majorité présidentielle.

Dans l’opinion publique, beaucoup de citoyens attendent surtout un gouvernement capable de répondre aux défis économiques et sociaux. Emploi des jeunes, coût de la vie, gouvernance, infrastructures, justice sociale, les attentes sont nombreuses. Dans ce contexte, Romuald Wadagni pourrait être tenté de privilégier des profils techniques, compétents et capables de produire rapidement des résultats, même s’ils ne figurent pas parmi les propositions des partis politiques. Une telle approche permettrait au futur président de marquer une rupture dans la manière de gouverner, avec un accent plus fort sur la performance et les résultats.

Un équilibre politique à préserver

Mais gouverner nécessite aussi une stabilité politique. Les partis ayant soutenu le pouvoir restent des acteurs incontournables du système. Les écarter totalement du processus décisionnel pourrait fragiliser certaines alliances et créer des tensions internes. Le futur président devra donc gérer un exercice délicat, celui de rassurer ses partenaires politiques tout en gardant sa liberté de choix.

Par ailleurs, la composition du premier gouvernement sera très observée. Elle donnera une indication claire sur le style de gouvernance que souhaite installer Romuald Wadagni (continuité politique, ouverture, technocratie ou dosage entre compétences et équilibres partisans). Au final, au-delà des listes proposées et des négociations internes, c’est bien la vision du futur président qui déterminera la forme et l’orientation du prochain gouvernement béninois.