Akon rend hommage à Michael Jackson

Akon est revenu sur sa relation artistique et humaine avec la légende de la pop Michael Jackson, qu’il considère comme l’un des plus grands moments de sa carrière. Invité d’un podcast, le chanteur sénégalo-américain a également évoqué son admiration de longue date pour l’artiste américain, ainsi que son engagement en faveur de l’essor de l’Afrobeats et de la musique africaine.

Le chanteur sénégalo-américain Akon a exprimé toute son admiration pour la légende de la pop Michael Jackson, avec qui il dit avoir vécu l’un des moments les plus marquants de sa carrière. Invité du podcast We Need To Talk, l’interprète de Oh Africa est revenu sur cette collaboration qu’il considère comme un souvenir « dont il est le plus fier ». Pour lui, poser aux côtés de Michael Jackson reste un accomplissement unique, même au sommet de sa propre carrière.

Akon a également insisté sur l’écart qu’il ressentait entre lui et le « roi de la pop », allant jusqu’à se qualifier d’« enfant » face à son idole. Une manière d’exprimer l’immense respect qu’il porte à celui qui a profondément influencé sa trajectoire artistique. « Ma photo avec Michael Jackson est celle dont je suis le plus fier. J’étais déjà une célébrité à ce moment-là, mais je me sentais comme un enfant à côté de lui », a-t-il confié. « J’ai grandi en l’admirant. C’est une idole pour tout le monde. »

Par ailleurs, l’artiste de 53 ans a évoqué son engagement en faveur de la musique africaine, rappelant son soutien précoce à la scène nigériane et à l’essor de l’Afrobeats. Il a notamment cité des artistes comme P-Square et Wizkid, tout en précisant que son implication dans le développement de certains talents s’était faite via des structures intermédiaires. Enfin, Akon a salué le dynamisme de la scène musicale nigériane, estimant que le pays figure parmi les plus influents du continent dans l’émergence de l’Afrobeats.