Drame à Houéyogbé : trois jeunes filles retrouvées mortes dans un cours d’eau

Le village de Hindè, dans la commune de Houéyogbé, est sous le choc après la disparition tragique de trois jeunes écolières retrouvées mortes dans un cours d’eau. Parties après les cours pour une activité entre camarades, elles ne regagneront malheureusement jamais leurs familles.

Une triste nouvelle secoue la localité de Hindè, arrondissement de Sè, dans la commune de Houéyogbé. Trois jeunes écolières ont perdu la vie par noyade dans un cours d’eau de la zone, selon des informations relayées ce jeudi par Bip Radio.

D’après les premiers éléments rapportés, les victimes avaient quitté leurs domiciles après les cours dans l’après-midi du mercredi 20 mai 2026. Les adolescentes se seraient rendues dans une zone proche du village où elles avaient l’habitude de chercher des fruits sauvages.

Mais au fil des heures, leur absence prolongée a commencé à inquiéter les familles. Face à leur non-retour, des habitants du village se sont mobilisés dans la soirée pour tenter de les retrouver. Les recherches engagées durant la nuit ont finalement conduit à une découverte tragique. Les corps des trois jeunes filles ont été retrouvés tôt dans la matinée du jeudi 21 mai dans un cours d’eau de la localité. Selon plusieurs sources locales, les victimes auraient tenté de se baigner avant d’être emportées.

Alertée, la police républicaine est descendue sur les lieux afin de faire les constatations nécessaires et ouvrir une enquête. Dans le village, l’émotion reste vive après ce drame qui endeuille plusieurs familles.