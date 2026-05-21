Bénin: trois marques de concentré de tomates interdites de commercialisation

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, dans un communiqué officiel daté du 21 mai 2026, l’interdiction immédiate de la vente et de la consommation des concentrés de tomates en boîtes des marques LEADER, RICHFUL et TOP PREMIER sur le marché béninois.

Selon le document signé par la ministre Alimatou Shadiya Assouman, ces produits ne respectent pas les normes en vigueur en République du Bénin et leur consommation pourrait présenter un risque pour la santé des populations. En conséquence, tous les importateurs, distributeurs et détaillants sont sommés de retirer ces produits des circuits de distribution et des points de vente.

Le ministère invite également les consommateurs à s’abstenir de toute utilisation des concentrés concernés. Des mesures de surveillance renforcée ont été mises en place pour empêcher l’entrée et la circulation de ces produits sur le territoire national.

Tout contrevenant à cette décision s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Cette mesure s’inscrit dans la politique de contrôle de qualité et de protection du consommateur menée par le gouvernement béninois.