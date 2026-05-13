Bénin : Patrice Talon tient son dernier Conseil des ministres avec Romuald Wadagni

Le Président de la République du Bénin , Patrice Talon , a présidé ce mercredi 13 mai 2026 son dernier Conseil des ministres à la tête du pays. Une séance marquée par l’émotion et la présence du Président élu Romuald Wadagni , venu participer à cette rencontre hebdomadaire au Palais de la Marina.

Le dernier Conseil des ministres du deuxième mandat du Président Patrice Talon s’est tenu ce mercredi 13 mai 2026 au Palais de la Marina à Cotonou. Cette réunion gouvernementale, particulièrement symbolique, a été co-présidée avec le Président élu Romuald Wadagni, appelé à prendre les rênes du pays dans les prochains jours.

Selon les informations, l’ambiance était chargée d’émotion au cours de cette ultime séance du gouvernement Talon. Prenant la parole devant les membres de son équipe, le chef de l’État a exprimé sa gratitude à l’endroit des ministres pour leur engagement et leur dévouement au service de la République durant les dix dernières années. Le Président Patrice Talon a également présenté ses excuses aux membres du gouvernement pour les moments où il a pu paraître « trop rigoureux » dans sa manière de diriger.

Il a toutefois rappelé que cette exigence était motivée par « l’intérêt supérieur de la nation » et la volonté d’obtenir des résultats pour le développement du Bénin. De son côté, le Président élu Romuald Wadagni a rendu hommage au leadership de son prédécesseur. Il a salué les réformes engagées sous les deux mandats de Patrice Talon et a rassuré que les actions entreprises seront poursuivies « qualitativement » pour le bien-être du peuple béninois.

Cette dernière réunion gouvernementale marque ainsi la fin d’une étape importante de la gouvernance de Patrice Talon et ouvre officiellement la voie à une nouvelle transition politique au sommet de l’État béninois.

Âgé de 49 ans, Romuald Wadagni deviendra ainsi, dans la nuit du 24 mai 2026, le 5ᵉ président de la République du Bénin sous l’ère du renouveau démocratique, après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle.