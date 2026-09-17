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Europa League : Olaïtan, 2 passes en six matches, défie Marseille

Junior Olaïtan s’apprête à lancer la phase de ligue de l’Europa League avec Beşiktaş face à Marseille, jeudi 17 septembre à Istanbul. Le milieu béninois arrive à ce rendez-vous avec deux passes décisives en six apparitions dans la compétition cette saison, selon les statistiques de l’UEFA.

Mohamed ISSA
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Europa League : Olaïtan, 2 passes en six matches, défie Marseille
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Le joueur de 24 ans, qui porte le numéro 15 à Beşiktaş, totalise 450 minutes en Ligue Europa avant cette première journée de la phase de ligue. Il n’a pas encore marqué dans la compétition, mais ses deux passes décisives constituent déjà une contribution directe dans le parcours européen du club turc.

Olaïtan est également très utilisé en championnat. Opta recense cinq apparitions en Süper Lig cette saison, dont quatre comme titulaire, pour 376 minutes et deux passes décisives. Il a disputé l’intégralité du succès 3-0 de Beşiktaş contre Erzurumspor le 11 septembre.

Beşiktaş et Marseille commencent leur phase de ligue ce jeudi au Tüpraş Stadyumu. L’UEFA programme cette affiche parmi les rencontres de la première journée, avec un coup d’envoi fixé à 21 heures, heure d’Europe centrale.

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Le Guépard a rejoint définitivement Beşiktaş en février 2026 après son passage à Göztepe. Son arrivée au club stambouliote avait renforcé la présence béninoise dans un championnat où il s’est rapidement installé dans la rotation.

Après Marseille, Beşiktaş poursuivra sa campagne européenne le 15 octobre sur le terrain d’Hoffenheim, avant de recevoir Crystal Palace le 22 octobre, selon le calendrier publié par l’UEFA.

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