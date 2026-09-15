Nations League : l’UEFA réduit à deux les relégations directes en Ligue A

L’UEFA a allégé mardi 15 septembre le risque de relégation directe en Ligue A pour la Nations League 2026-2027. Seuls les deux moins bons quatrièmes des quatre groupes descendront automatiquement en Ligue B, contre quatre équipes lors de l’édition précédente, dans le cadre d’un système ajusté pour préparer le nouveau format de 2028-2029.

Les deux meilleurs troisièmes de Ligue A conserveront directement leur place au plus haut niveau. Les deux autres troisièmes ainsi que les deux meilleurs quatrièmes disputeront, eux, des barrages contre les quatre deuxièmes de Ligue B.

Les vainqueurs et deuxièmes des quatre groupes de Ligue A restent qualifiés pour les quarts de finale. La phase de ligue débute du 24 au 26 septembre et s’achèvera du 15 au 17 novembre, avant les quarts et les barrages A/B prévus du 25 au 30 mars 2027.

Cette adaptation répond à une réforme plus large validée par l’UEFA en mai. À partir de 2028-2029, la Nations League passera de quatre à trois divisions de 18 équipes. Chaque division comptera trois groupes de six, avec six matches par sélection contre cinq adversaires différents.

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Avec 55 associations membres, la future Ligue C comportera un groupe de sept équipes dont le calendrier débutera une fenêtre internationale plus tôt. Les quarts de finale, le Final Four et les barrages de promotion-relégation resteront dans le dispositif, selon le concept validé en mai par le Comité exécutif.