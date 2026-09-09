Ligue des champions : Liverpool renverse l’Atlético 2-1, Mac Allister décisif

Liverpool a lancé sa Ligue des champions 2026-2027 par une victoire 2-1 contre l’Atlético de Madrid, mercredi 9 septembre à Anfield. Menés après l’ouverture du score de Marcos Llorente, les Reds ont renversé la rencontre grâce à Dominik Szoboszlai avant la pause puis Alexis Mac Allister au retour des vestiaires.

L’Atlético a frappé le premier à la 17e minute. Julián Álvarez a trouvé Llorente dans le dos de la défense anglaise, et le milieu espagnol a ajusté Alisson pour inscrire son cinquième but en trois apparitions de Ligue des champions à Anfield.

Liverpool a égalisé à la 40e minute. Après une nouvelle séquence de pression, Ronald Araújo a remis le ballon dans la surface et Szoboszlai a trouvé le petit filet opposé d’une frappe instantanée. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à 1-1.

Le tournant est intervenu cinq minutes après la reprise. Mac Allister a récupéré un ballon à l’entrée de la surface et déclenché une frappe du gauche qui a battu Jan Oblak pour donner l’avantage aux Reds à la 50e minute. Liverpool a ensuite protégé ce 2-1 jusqu’au coup de sifflet final malgré les tentatives madrilènes.

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Ce succès offre à Andoni Iraola une victoire pour son premier match de Ligue des champions comme entraîneur. Il permet aussi à Liverpool de prendre trois points dès la première journée de la phase de ligue, alors que l’Atlético commence sa campagne européenne par une défaite.

Le club anglais se déplacera en Autriche pour affronter le LASK lors de son prochain rendez-vous de Ligue des champions, prévu en octobre.