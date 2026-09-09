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Liverpool–Atlético : Julián Álvarez finalement titulaire malgré l’annonce de Simeone

Julián Álvarez est finalement titulaire avec l’Atlético de Madrid ce mercredi 9 septembre à Anfield face à Liverpool, pour l’entrée des deux clubs en Ligue des champions. La décision surprend au regard des déclarations de Diego Simeone, qui avait indiqué la veille ne pas voir l’attaquant argentin débuter la rencontre.

Léon KABORÉ
Publié le à
Football
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Liverpool–Atlético : Julián Álvarez finalement titulaire malgré l’annonce de Simeone
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L’Atlético a publié son onze officiel peu avant le coup d’envoi avec Jan Oblak dans le but et un duo offensif composé de Kang-in Lee et Julián Álvarez. Álex Baena, Koke, Pablo Barrios et Giuliano Simeone complètent notamment le milieu madrilène.

Mardi, Simeone avait pourtant déclaré qu’il ne voyait pas encore Álvarez en mesure de commencer ce match, tout en précisant que le champion du monde 2022 pourrait apporter en cours de rencontre. Ce changement de choix intervient alors qu’Alexander Sørloth est indisponible et que l’Atlético cherche des solutions offensives pour son déplacement à Anfield.

Côté Liverpool, Bradley Barcola dispute sa première titularisation sous le maillot des Reds. Le club anglais aligne également Alexander Isak, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister dans son onze de départ.

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Le match Liverpool–Atlético est programmé à 21 heures à Anfield.

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