Liverpool-Atlético : Mac Allister se dit « très triste » sans offre de prolongation

Alexis Mac Allister a exprimé sa déception après avoir appris que Liverpool n’était pas en mesure de lui proposer un nouveau contrat. Le milieu argentin s’est confié mardi 8 septembre, à la veille du choc de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid à Anfield.

Âgé de 27 ans, le champion du monde 2022 dispose encore de deux années de contrat avec les Reds. Selon Reuters, Liverpool lui a indiqué qu’aucune prolongation ne pouvait lui être proposée à ce stade, alors que Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch ont, eux, prolongé leur engagement plus tôt cette année.

« Cela me rend très, très triste », a reconnu Mac Allister devant les journalistes. L’ancien joueur de Brighton a également confirmé qu’il avait eu des possibilités de quitter Liverpool pendant le mercato estival, sans remettre en cause son engagement actuel envers le club.

Le milieu de terrain assure avoir choisi de rester à Anfield après l’arrivée d’Andoni Iraola sur le banc. Il estime que Liverpool possède les joueurs et l’état d’esprit nécessaires pour réaliser « quelque chose de spécial » cette saison. L’entraîneur espagnol a, de son côté, souligné qu’il restait du temps pour que la situation contractuelle évolue.

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Une déclaration forte avant Liverpool-Atlético

La prise de parole intervient avant l’entrée en lice de Liverpool en Ligue des champions. Le club anglais reçoit l’Atlético de Madrid ce mercredi 9 septembre à 21 heures à Anfield pour la première journée de la phase de ligue. Liverpool a confirmé que Mac Allister et Iraola ont participé ensemble à la conférence de presse officielle d’avant-match.

Malgré son insatisfaction, l’international argentin a tenu à écarter l’idée d’un désengagement sportif. Il affirme vouloir continuer à donner le maximum pour Liverpool tant qu’il portera le maillot rouge, alors que son avenir à moyen terme reste ouvert.

Le rendez-vous face à l’Atlético offre immédiatement un cadre sportif à cette déclaration. Liverpool veut lancer sa campagne européenne par une victoire à domicile, tandis que les Madrilènes arrivent à Anfield avec plusieurs incertitudes offensives, dont la décision de Diego Simeone de ne pas titulariser Julián Álvarez.