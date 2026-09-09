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Napoli-Arsenal : Anguissa forfait, le milieu napolitain décimé avant le choc

Naples devra défier Arsenal sans André-Frank Zambo Anguissa, mercredi 9 septembre en Ligue des champions. Massimiliano Allegri a confirmé le forfait du milieu camerounais, touché aux adducteurs, alors que Scott McTominay est lui aussi indisponible.

Henry DONCHE
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Football
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Napoli-Arsenal : Anguissa forfait, le milieu napolitain décimé avant le choc
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Le Napoli perd l’un de ses cadres à quelques heures de son entrée en lice européenne. En conférence de presse d’avant-match, Massimiliano Allegri a annoncé qu’André-Frank Zambo Anguissa ne participerait pas à la réception d’Arsenal au stade Diego Armando Maradona.

L’UEFA classe le Camerounais parmi les absents en raison d’un problème aux adducteurs. Scott McTominay, qui a subi mardi une intervention cardiaque programmée pour traiter une arythmie légère et bénigne, est également forfait. David Neres reste pour sa part incertain en raison d’un souci au genou.

Un milieu à recomposer pour Allegri

Ces absences obligent Allegri à revoir son entrejeu face au champion d’Angleterre et finaliste de la dernière Ligue des champions. Le technicien italien dispose notamment de Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Stanislav Lobotka et Antonio Vergara pour composer son milieu.

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La perte d’Anguissa est particulièrement sensible pour Naples. International camerounais, le joueur apporte puissance, volume de course et capacité de projection dans un secteur déjà privé de McTominay.

Le Napoli reste sur deux défaites consécutives en Serie A et cherche à lancer sa campagne européenne sur une note positive. Arsenal arrive de son côté avec le statut de favori, mais aussi avec quelques incertitudes dans son effectif : l’UEFA annonce notamment William Saliba absent et Jurrien Timber incertain.

Le coup d’envoi de Napoli-Arsenal est prévu à 21h00, heure locale, ce mercredi 9 septembre au stade Diego Armando Maradona.

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Sources : SSC Napoli ; UEFA.

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