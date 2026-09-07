Real Madrid-Inter : le club merengue sur une série de quatre succès

Le Real Madrid affrontera l’Inter Milan mardi 8 septembre 2026 au stade Santiago-Bernabéu, à l’occasion de la première journée de la nouvelle Ligue des champions, avec l’ambition de prolonger une série de quatre victoires consécutives face au club lombard dans cette compétition.

La dernière victoire de l’Inter face au Real Madrid en Ligue des champions remonte au 25 novembre 1998 (3-1). Depuis, les Merengue ont remporté les quatre confrontations suivantes, disputées lors des éditions 2020-2021 et 2021-2022 : 3-2, 2-0, 1-0 puis 2-0, pour un total de huit buts marqués contre deux encaissés sur cette séquence.

Pour ce rendez-vous, José Mourinho devra composer sans Arda Güler, Eduardo Camavinga et Bernardo Silva, tous trois suspendus en raison de cartons reçus lors de la précédente phase finale de la compétition, ainsi que sans Aurélien Tchouéméni, toujours convalescent.

Nommé à la tête du Real Madrid pour cette nouvelle saison, José Mourinho veut lancer idéalement sa campagne européenne devant son public, tandis que l’Inter Milan cherchera à mettre fin à sa série défavorable face au club espagnol en Ligue des champions.

Mourinho retrouve un club qu’il connaît bien

Ancien entraîneur de l’Inter Milan entre 2008 et 2010, avec qui il avait remporté la Ligue des champions lors du triplé historique du club lombard en 2010, José Mourinho retrouve un adversaire qu’il connaît bien pour sa première apparition sur le banc madrilène dans la compétition.

Si l’historique récent penche nettement en faveur du Real Madrid, l’Inter Milan reste une équipe habituée aux joutes européennes de haut niveau et tentera de profiter des absences dans l’entrejeu madrilène pour créer la surprise au Bernabéu.

Coup d’envoi de la rencontre fixé à 21 heures, mardi, pour l’un des chocs les plus attendus de cette première journée de phase de ligue.