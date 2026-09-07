PSG-Slovan Bratislava : l’arbitre Mykola Balakin au sifflet

L’Ukrainien Mykola Balakin, 37 ans, arbitrera la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Slovan Bratislava, mercredi 9 septembre 2026 à 21 heures au Parc des Princes, à l’occasion de la première journée de la nouvelle campagne de Ligue des champions. L’UEFA a désigné l’officiel ukrainien pour ce match qui marque l’entrée en lice du double tenant du titre, qui vise un troisième sacre consécutif.

Balakin ne compte que quatre matches de Ligue des champions à son actif depuis ses débuts dans la compétition. Il a notamment dirigé Sparta Prague-Brest (1-2) en novembre 2024. Le PSG, de son côté, n’a jamais croisé sa route auparavant.

Sur la scène européenne, l’arbitre ukrainien a également officie lors de Marseille-Brighton (2-2) en Ligue Europa, en octobre 2023, et de Strasbourg-Rijeka (1-1) en Ligue Europa Conférence. Il avait par ailleurs fait partie du dispositif arbitral de l’Euro 2024, disputé en Allemagne.

Statistiquement, Balakin se montre plutôt clément : il distribue en moyenne 2,25 cartons jaunes par rencontre, contre 3,53 pour la moyenne des arbitres officiant en France, et n’a encore jamais sorti de carton rouge direct en Ligue des champions. Il accorde également moins de penalties que la moyenne (0,25 contre 0,34 par match).

Double tenant du titre après ses sacres consécutifs en 2025 et en 2026, le PSG entame cette nouvelle campagne avec l’ambition de conserver sa couronne pour la troisième saison de suite. Le Slovan Bratislava sera son premier adversaire de cette phase de ligue.

Une équipe arbitrale majoritairement ukrainienne

Balakin sera épaulé par ses compatriotes Oleksandr Berkut et Viktor Matyash comme arbitres assistants, ainsi que par Dmytro Panchyshyn au poste de quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera confiée à l’Anglais Michael Salisbury et au Slovène Matej Jug.

Pour le club parisien, ce rendez-vous ouvre une saison européenne particulière, avec un arbitre que le PSG découvrira pour la première fois dès le coup d’envoi de la défense de son titre.