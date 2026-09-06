Liga : le FC Barcelone régale et inflige une manita à Valence

Le FC Barcelone n’a laissé planer aucun doute à Mestalla. Le champion d’Espagne s’est imposé 5-0 face à Valence ce dimanche 6 septembre 2026, à l’occasion de la 4e journée de Liga, grâce à un doublé de Lamine Yamal et des buts de Fermín López, Raphinha et Pedri. Avec quatre victoires en quatre journées, le Barça s’installe seul en tête du championnat avec douze points, trois de plus que son plus proche poursuivant, le Real Madrid.

Le ton est donné dès la 6e minute, lorsque Lamine Yamal ouvre le score d’une frappe du pied gauche. L’attaquant catalan voit un second but refusé deux minutes plus tard pour une position de hors-jeu, mais l’avertissement est passé : Valence va vivre un après-midi difficile.

Fermín López double la mise à la 22e minute sur un service de Yamal. Peu avant la mi-temps, le milieu barcelonais voit sa tentative s’écraser sur le poteau, sans conséquence sur la physionomie de la rencontre. Côté défensif, Eric García, touché, cède sa place à Jules Koundé dès la 29e minute.

À la reprise, Raphinha porte le score à 3-0 à la 49e minute, à la conclusion d’une offensive initiée par Fermín López. L’ailier brésilien inscrit ainsi son sixième but en quatre matches de championnat. Valence, qui n’avait pris qu’un point lors de ses trois premières journées, ne parvient jamais à inquiéter la défense catalane.

Yamal conclut, Gabriel Jesus fait ses débuts

Pedri porte le score à 4-0 à la 79e minute après un échange avec Dani Olmo, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Cinq minutes plus tard, c’est Lamine Yamal qui conclut la démonstration d’une nouvelle réalisation, servi une nouvelle fois par Olmo. L’international espagnol de 19 ans signe ainsi un doublé et confirme son statut de meilleur artificier de l’attaque blaugrana.

Gabriel Jesus a effectué ses premières minutes sous le maillot du Barça, entré à la 81e minute à la place de Pedri. Sur l’ensemble de la rencontre, le club catalan aura inscrit dix-sept buts en quatre journées de championnat, pour deux encaissés.

Valence, lanterne rouge du championnat

Battue à domicile, la formation entraînée par Carlos Corberán reste scotchée à la dernière place de Liga, avec un seul point pris en quatre journées. Le club, qui avait procédé à trois changements simultanés en cours de match, n’a pas trouvé la parade face à une équipe barcelonaise en pleine confiance avant sa reprise de la Ligue des champions.