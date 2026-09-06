Serie A : Juventus – Milan, choc au sommet entre deux équipes invaincues

La Juventus et l’AC Milan s’affrontent ce dimanche 6 septembre à 20h45 à l’Allianz Stadium de Turin, à l’occasion de la 3 e journée de Serie A. Après deux journées, les deux équipes affichent un bilan strictement identique — deux victoires, six points et aucun but encaissé — et comptent, à égalité de points, parmi les équipes les mieux placées du championnat italien avant ce choc direct.

Sous la direction de Luciano Spalletti, la Juventus s’est imposée 1-0 à Frosinone puis 2-0 face à Parme, confirmant un début de saison solide défensivement. Une nouvelle victoire devant son public lui permettrait de conserver son invincibilité et de confirmer son excellent démarrage.

Milan, dirigé par Ruben Amorim, a lui aussi démarré sur les chapeaux de roue en dominant le Torino (2-1) puis Venezia (2-0). Ce déplacement à Turin, premier duel de la saison entre les deux clubs, constitue un véritable test pour les Rossoneri, toujours invaincus, face à un adversaire de premier plan. Interrogé avant la rencontre par la presse italienne, Amorim a assuré ne faire « aucune différence entre un petit et un grand match ».

Avec deux formations toujours invaincues et déterminées à conserver leur rythme, la rencontre s’annonce particulièrement disputée. Au-delà du classement, cette affiche offre une première indication sur la capacité de la Juventus et de Milan à répondre présentes dans les rendez-vous importants de la saison.

Le coup d’envoi sera donné à 20h45 à l’Allianz Stadium de Turin.