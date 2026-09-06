Premier League : Everton arrache le nul à Manchester United sur un coup de génie de Maitland-Niles

Manchester United croyait avoir fait le plus dur. Alors que les Red Devils se dirigeaient vers une deuxième victoire consécutive en Premier League après leur large succès contre Ipswich (5-2), Everton a totalement renversé le scénario dans les dernières secondes. À la 95 e minute, Ainsley Maitland-Niles a signé un véritable bijou pour offrir aux Toffees un nul spectaculaire (2-2) et préserver leur invincibilité.

Longtemps fermé, le match s’est véritablement embalé après la pause. Bryan Mbeumo a d’abord débloqué la rencontre à la 46e minute d’une frappe enroulée du pied gauche parfaitement placée, avant que Tyrique George, servi par Hayden Hackney, ne remette Everton à hauteur d’une puissante tentative en pleine lucarne (83e). Manchester United pensait pourtant avoir porté le coup décisif lorsque Benjamin Sesko a repris de la tête un centre de Luke Shaw à la 88e minute. Il restait alors très peu de temps aux Toffees pour réagir.

C’est précisément au bout du bout qu’Everton a frappé. Pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs après son arrivée en toute fin de mercato, Ainsley Maitland-Niles est devenu le héros du jour. Entré en cours de match après la sortie sur blessure de James Garner, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a récupéré le ballon avant d’armer, de loin, une frappe limpide qui s’est logée dans la lucarne gauche du gardien Senne Lammens.

Ce nul permet à Everton de poursuivre son excellent début de saison et de conserver son invincibilité, tandis que Manchester United encaîsse deux buts pour la troisième rencontre consécutive.

Pour Maitland-Niles, difficile d’imaginer des débuts plus marquants : quelques jours seulement après avoir rejoint Everton, il offre déjà un point précieux à son nouveau club avec un but qui restera longtemps dans les mémoires.