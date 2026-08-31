Cameroun : André-Frank Zambo Anguissa annonce la fin de son aventure avec les Lions Indomptables

Le milieu de terrain camerounais André-Frank Zambo Anguissa a annoncé, lundi 31 août 2026, la fin de sa carrière internationale avec les Lions Indomptables. Le joueur de Naples, capitaine de la sélection, quitte le Cameroun après 67 sélections et 5 buts inscrits depuis ses débuts en mars 2017.

« Il y a des maillots qui représentent bien plus qu’une simple tenue de football. Celui du Cameroun fait partie de ces maillots (…) Aujourd’hui, le moment est venu pour moi de refermer ce chapitre », a écrit le joueur de 30 ans sur Instagram, remerciant entraîneurs, coéquipiers et la fédération camerounaise de football.

Zambo Anguissa a disputé avec le Cameroun la Coupe des confédérations 2017, trois éditions de la Coupe d’Afrique des nations (2019, 2021 et 2023) et la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il avait décroché la médaille de bronze de la CAN 2021, organisée à domicile.

Blessé au biceps fémoral depuis octobre 2025, le milieu de terrain avait manqué la CAN 2025 disputée au Maroc, sa dernière apparition en sélection remontant à l’automne précédent.

Un message adressé au peuple camerounais

Dans son message d’adieu, le capitaine des Lions Indomptables a tenu à s’adresser directement aux supporters : « Mes pensées vont surtout au peuple camerounais. Votre passion et votre soutien ont accompagné la sélection dans les moments de joie comme dans les périodes plus difficiles. »

Zambo Anguissa poursuit sa carrière en club avec Naples, où il évolue depuis 2021.