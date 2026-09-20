Bundesliga : Schick marque pour la 4e journée de suite, Leverkusen bat Leipzig 2-0

Patrik Schick a prolongé sa série en Bundesliga, dimanche 20 septembre 2026, en ouvrant la voie au succès 2-0 du Bayer Leverkusen contre le RB Leipzig à la BayArena. L’attaquant tchèque a marqué pour la quatrième journée consécutive de championnat.

Publié le 20 sept. 2026 à 21:37 · Mis à jour le 22 sept. 2026

Schick a trouvé l’ouverture juste avant la pause, en reprenant un centre de Miguel Gutiérrez. Leipzig avait auparavant cru prendre l’avantage par Christopher Nkunku, mais le but a été refusé pour hors-jeu.

Gutiérrez a doublé la mise à la 57e minute d’une frappe de l’extérieur de la surface. Le latéral espagnol a ainsi ajouté un but à sa passe décisive et mis Leverkusen à l’abri.

Le Bayer signe sa deuxième victoire en quatre journées de Bundesliga et conserve son bilan parfait à domicile en championnat. Depuis sa défaite inaugurale à Elversberg, Leverkusen reste invaincu sur trois journées, avec deux victoires et un nul.

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Schick, lui, a trouvé le chemin des filets lors de chacune des quatre premières journées de la saison. Leverkusen compte désormais sept points après quatre matches.